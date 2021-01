Milano: al Castello Sforzesco virtual tour intorno a Raffaello e al suo mito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra "Giuseppe Bossi e Raffaello al Castello Sforzesco di Milano", allestita nelle sale espositive dell'antico Ospedale Spagnolo, è ora anche un virtual tour grazie a una mappatura 3D dell'allestimento che replica fedelmente lo spazio fisico della mostra ed è accessibile con smartphone, pc e tablet. L'esperienza virtuale non vuole, naturalmente, sostituirsi alla visita in presenza, ma in attesa della riapertura dei musei consente di approfondire, insieme al catalogo, il talento e il lavoro del maestro di Urbino attraverso lo sguardo e le opere di Giuseppe Bossi (1777-1815), pittore, scrittore, collezionista appassionato e protagonista del Neoclassicismo a Milano e in Lombardia. Scopri il progetto con il virtual tour, accessibile dal sito www.milanocastello.it e realizzato da SkiraLiving3d. Originario di Busto Arsizio, Giuseppe Bossi lasciò un'impronta importante nella cultura del suo tempo, anche grazie all'incarico di segretario dell'Accademia di Belle Arti di Brera e alle strette connessioni con personaggi della politica e della nobiltà. (segue) (Com)