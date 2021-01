Germania: Norbert Roettgen, l'outsider della continuità nella discontinuità candidato alla presidenza della Cdu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sguardo al futuro senza dimenticare il passato, spirito di squadra, attenzione a donne e giovani, promozione dell'innovazione digitalizzazione, tutela dell'ambiente, intenso uso dei social network, conoscenza della politica internazionale con una sintesi di atlantismo ed europeismo. Sono questi i tratti distintivi di Norbert Roettgen, presidente della commissione Affari esteri del Bundestag dal 2014 e candidato alla presidenza dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) al congresso virtuale che il partito tiene oggi e domani, 16 gennaio. Nato a Meckenheim in Renania settentrionale-Vestfalia nel 1965 e deputato al Bundestag dal 1994, Roettgen è stato ministro dell'Ambiente dal 2009 al 2012, anni in cui pareva lanciato verso il ruolo di successore di Angela Merkel come cancelliere. Tuttavia, le elezioni statali tenute in Renania settentrionale-Vesftalia fecero collassare le ambizioni di governo di Roettgen. Candidatosi a primo ministro del Land, Roettgen venne sconfitto nel suo stesso collegio elettorale di Bonn-Innenstadt / Beuel, ottenendo soltanto il 28,3 per cento dei voti. Lo sfidante, il socialdemocratico Bernhard von Gruenberg, vinse con il 45,8 per cento. In Renania settentrionale-Vestfalia, la Cdu guidata da Roettgen crollò al minimo storico del 26,3 per cento. La disfatta elettorale era stata preceduta da una dichiarazione di Roettgen, gravida di conseguenze per l'esponente della Cdu. (segue) (Geb)