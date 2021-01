Germania: Norbert Roettgen, l'outsider della continuità nella discontinuità candidato alla presidenza della Cdu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Zdf”, all'esponente della Cdu venne chiesto se, in caso di sconfitta, avrebbe assunto il ruolo di leader dell'opposizione in Renania settentrionale-Vesftalia. Roettgen rispose negativamente, sottolineando di essersi candidato esclusivamente per venire eletto primo ministro del Land: se fosse stato battuto, avrebbe deciso con la dirigenza della Cdu sugli sviluppi futuri. Queste dichiarazioni e la disfatta elettorale provocarono l'ira della cancelliera Angela Merkel, allora presidente della Cdu. La capo del governo federale di fatto obbligò Roettgen a rassegnare le dimissioni da ministro dell'Ambiente. Queste vicende hanno segnato profondamente Roettgen, come uomo e come politico. Nella campagna elettorale per la presidenza della Cdu, Roettgen ha puntato molto sulla sua esperienza delle sconfitta e sulla capacità di rialzarsi e andare avanti, il “weitergehen” tanto caro ai tedeschi. L'espulsione dal “cerchio magico” di Merkel ha permesso da Roettgen di presentarsi come un “outsider” agli elettori cristiano-democratici, non pochi stanchi dopo 21 anni di Merkel. Allo stesso tempo, la vicinanza alla cancelliera e la condivisione delle sue politiche rassicurano sia il centro moderato sia l'establishment del partito. In questo senso, Roettgen è il candidato della “continuità nella discontinuità” per la presidenza della Cdu. (segue) (Geb)