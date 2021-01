Germania: Norbert Roettgen, l'outsider della continuità nella discontinuità candidato alla presidenza della Cdu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella corsa al vertice dell'Unione cristiano-democratica, Roettgen può mettere in gioco anche la profonda conoscenza e competenza in politica internazionale, acquisita durante gli anni da presidente della commissione Affari esteri del Bundestag. Una risorsa importante, con la Germania che mira ad assumere un maggiore ruolo globale per non essere più “troppo grande per l'Europa e troppo piccola per il mondo”. A un convinto europeismo, Roettgen coniuga un marcato atlantismo, evidente nel suo incarico di vicepresidente dell'Atlantik Bruecke, gruppo di interesse fondato ad Amburgo nel 1952 allo scopo di favorire l'atlantismo e la collaborazione tra Germania e Stati Uniti. Dal 2009 al 2019, l'organizzazione è stata presieduta da Friedrich Merz, esponente della destra della Cdu che oggi sfida Roettgen nella corsa alla guida del partito. La vicinanza di Roettgen agli Stati Uniti appare particolarmente rilevante ora che, con il prossimo insediamento del presidente eletto Joe Biden alla Casa Bianca, vi è la possibilità di recuperare i rapporti tra Berlino e Washington, gravemente deteriorati durante l'amministrazione Trump. (segue) (Geb)