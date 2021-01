Germania: Norbert Roettgen, l'outsider della continuità nella discontinuità candidato alla presidenza della Cdu (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esempi dell'atlantismo di Roettgen sono le su posizioni in merito alla partecipazione dell'azienda per le telecomunicazioni cinese Huawei allo sviluppo della rete 5G tedesca e al Nord Stream 2, il gasdotto in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. In netta opposizione a Merkel, il candidato alla presidenza della Cdu è del tutto contrario all'ingresso di Huawei nel 5G della Germania. Roettgen condivide, infatti, le preoccupazioni dell'amministrazione statunitense e dell'intelligence tedesca, secondo cui l'azienda svolgerebbe attività di spionaggio per il governo cinese. Sul Nord Stream 2, Roettgen è stato il primo in Germania a chiedere l'immediata interruzione del progetto a seguito del tentativo di avvelenamento dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj. Facendo leva sulla sua competenza in politica estera, alla vigilia del congresso della Cdu, Roettgen ha invitato la Germania a “osare di nuovo pensare in grande” e “non nascondersi”. Il Paese ha “tutto tutto per avere successo nella concorrenza globale come parte dell'Ue: un ordinamento democratico, una tradizione di economia sociale di mercato, un alto livello di istruzione e una cittadinanza cosmopolita”. Il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag ha aggiunto: “Dobbiamo plasmare i cambiamenti del nostro tempo sulla base di questi punti di forza”. (segue) (Geb)