Germania: Norbert Roettgen, l'outsider della continuità nella discontinuità candidato alla presidenza della Cdu (5)

- Secondo Roettgen, la pandemia di coronavirus ha imposto “oneri estremi” alla Germania, che ora deve avere “il coraggio di realizzare un nuovo inizio dell'economia e concentrarci sulla crescita”. In tale prospettiva, “le condizioni quadro per l'innovazione sono un'istruzione eccellente, un'infrastruttura di livello mondiale”, nonché gravi fiscali per le piccole e medie imprese”. Per Roettgen, la Germania deve, dunque, “osare di nuovo pensare in grande” e ciò è “particolarmente vero” per la protezione del clima. A tal riguardo, Roettgen ha sottolineato: “Uno dei nostri compiti principali è dimostrare che la combinazione di clima ed economia è un modello di successo”. Il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, infine, ha affermato: “La coesione dell'Europa è il nostro destino. Siamo troppo piccoli per affermarci in un mondo di grandi potenze”. (Geb)