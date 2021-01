Speciale energia: Russia-Arabia Saudita: ministro Esteri Lavrov, stretto coordinamento nei mercati energetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Arabia Saudita coordinano strettamente le loro attività sui mercati internazionali degli idrocarburi. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in seguito all'incontro a Mosca con l'omologo saudita, Faisal bin Farhan. "Coordiniamo strettamente le nostre azioni sui mercati mondiali degli idrocarburi, compreso l'Opec+, che è stato in grado di esercitare un effetto di stabilizzazione sui prezzi del petrolio", ha dichiarato Lavrov. Il capo della diplomazia ha aggiunto: "Sono allo studio progetti concreti in quei settori come lo spazio e l'energia nucleare. È stato possibile accelerare la stesura di una serie di documenti che rafforzano la nostra base convenzionale", ha aggiunto il ministro russo. (Rum)