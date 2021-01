Speciale energia: fonti Wintershall, non dovremmo essere soggetti a sanzioni Usa per Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia tedesca Wintershall Dea, in qualità di partner finanziario del progetto del gasdotto Nord Stream 2, non dovrebbe essere soggetta alle sanzioni statunitensi. Lo ha detto una fonte della società all’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”. "Wintershall è pienamente impegnata ad adempiere ai propri obblighi ai sensi degli accordi finanziari con Nord Stream 2 Ag (operatore del progetto)", ha affermato la fonte dell’azienda tedesca. "Stiamo osservando attentamente gli sviluppi negli Stati Uniti. A nostro avviso, Wintershall Dea, in quanto partner finanziario di Nord Stream 2, non dovrebbe essere soggetta a sanzioni", ha aggiunto la fonte. (Rum)