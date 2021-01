Speciale energia: Ucraina, Naftogaz ha fornito servizi trasporto gas per 2,11 miliardi di dollari a Gazprom nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società ucraina Naftogaz ha fornito servizi di transito di gas naturale per un valore di 2,11 miliardi di dollari a Gazprom nel corso del 2020. Lo ha annunciato la stessa Naftogaz, ripresa dall'agenzia di stampa ucraina "Naftogaz". "Nel 2020, Gazprom ha pagato per intero la capacità annuale del sistema di trasporto del gas dell'Ucraina. In base all'accordo tra Naftogaz e Gazprom, il costo della prenotazione di 65 miliardi di metri cubi di capacità annuale è di 2,1 miliardi di dollari", si legge nel rapporto della società energetica. Inoltre, nel quarto trimestre del 2020, Naftogaz ha fornito a Gazprom anche servizi per l'utilizzo del Servizio di trasmissione ucraino, per il quale riceve oltre 30 milioni di dollari. "Il volume totale del trasporto di gas russo nel 2020 è stato di 55,8 miliardi di metri cubi", ha aggiunto Naftogaz. (Rum)