Speciale energia: Opec mantiene previsioni su domanda greggio nonostante l'incertezza per il Covid

- L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) ha mantenuto quasi invariate le sue prospettive sulla domanda di greggio per il 2021 rispetto al mese scorso, avvertendo però che le incertezze sull'impatto della pandemia di coronavirus rimangono elevate. Nel suo ultimo rapporto mensile, molto atteso dai mercati, il Cartello ha fissato le stime sulla domanda globale per il 2021 a 95,91 milioni di barili al giorno, leggermente in calo rispetto ai 95,89 milioni di barili al giorno del report precedente. La previsione è ancora superiore di 5,9 milioni di barili al giorno rispetto al 2020. Intanto le scorte di petrolio commerciale sono diminuite a novembre a 3,104 miliardi di barili: si tratta di un livello più basso rispetto allo scorso aprile, ma comunque al di sopra della media quinquennale. I produttori di petrolio stanno cercando un delicato equilibrio tra domanda e offerta, ma ci sono moltissimi fattori e tante variabili, compreso il ritmo della risposta alla pandemia, che continuano a offuscare le prospettive. "Le incertezze rimangono elevate in futuro, con i principali rischi legati alle misure di contenimento del Covid-19 e all'impatto della pandemia sul comportamento dei consumatori", spiega il rapporto Opec. L'ottimismo sul lancio di massa dei vaccini contro il coronavirus sembra essere stato mitigato dal tasso di ripresa del virus, anche se “la situazione nelle economie emergenti sembra essere migliorata negli ultimi tempi”, spiega il rapporto. (Res)