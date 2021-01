Covid: De Rosa (M5S), su zona rossa dopo un anno Fontana non ha ancora capito  

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È sconcertante che dopo quasi un anno, il presidente Fontana non abbia ancora capito come funzioni e dire che è sempre presente alle conferenze Stato Regioni. Parlare di punizioni, alimentare il pensiero per il quale esista una fantomatica vessazione contro qualcuno: regioni, categorie o altro è soffiare sul fuoco del negazionismo e del malcontento che tutte le Istituzioni stanno invece cercando di spegnere attraverso aiuti e misure, volte a permetterci di tornare alla normalità il più in fretta possibile”. Lo afferma in una nota il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Massimo De Rosa, in merito alle dichiarazioni del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. “È proprio questo genere di uscite - rileva De Rosa - che alimentano la tensione sociale. Fontana e la Lega lo sanno, ma semplicemente a loro non interessa. Continuano a trattare l'argomento in modo scorretto, confondendo la popolazione”. “L'unico loro obiettivo, lo stesso da inizio pandemia, è polemizzare con il governo – posegue De Rosa - trasformare gesti di tutela della salute, definendoli una vessazione è grave. Il Movimento Cinque Stelle ovviamente non è contento delle nuove restrizioni da applicare in Lombardia, anche a causa delle mancanze della Giunta Fontana, ma l'unico modo per superare questa emergenza è agire uniti con serietà, seguendo quelle che sono le indicazioni della scienza, al fine di superare la pandemia il prima possibile" (Com)