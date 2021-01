Roma: Politi (Lega), su Ztl Raggi non riesce a fare seria programmazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci risiamo, la Raggi non riesce a fare una seria programmazione sulle decisioni da prendere. Siamo ormai all'ultimo giorno di apertura dei varchi Ztl (zona a traffico limitato) e ancora i cittadini non sanno cosa accadrà domani mattina". Lo dichiara in una nota, Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea capitolina. "Il M5s ha bocciato la proposta, firmata da tutta l'opposizione - aggiunge - di tenere aperti i varchi fino al 30 aprile. La misura era stata presa per salvaguardare la salute cittadina, permettendo a tutti di usare mezzi propri per spostarsi e di non intasare i trasporti pubblici, noti luoghi di trasmissione del Covid. Ora ci chiediamo, visto che l'emergenza non accenna a diminuire e le problematiche che ricadono sulla sanità sono sotto gli occhi di tutti, come è possibile prendere una decisione tanto irresponsabile e ridursi a farlo all'ultimo momento. Riattivare i varchi non è soltanto incosciente sotto il profilo igienico-sanitario, ma anche dannoso per il commercio cittadino. In questo periodo di saldi occorre favorire la possibilità di recarsi nelle zone del centro e acquistare nei negozi, per poter scongiurare una nuova ondata di crisi economica del settore. Il M5s e la Raggi stanno tradendo la primaria responsabilità dell'Amministrazione: la salvaguardia e la cura della cittadinanza. Due sole parole riassumono il mandato Raggi: inerzia e irresponsabilità. Fortunatamente presto sarà finita".(Com)