Città metropolitana Roma: vicesindaca, sopralluogo Genio civile a frana di Canterano per risposta immediata

- "Dopo il sopralluogo alla frana nel Comune di Canterano, grazie alla stretta collaborazione con la Prefettura di Roma che ringrazio, abbiamo ottenuto un sopralluogo del Genio militare per offrire una temporanea soluzione al problema". Lo dichiara in una nota la vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Teresa Zotta. "Lunedì i tecnici militari saranno sul posto per valutare la possibilità di installare un ponte modulare da parte di un reparto specializzato del Genio al fine di consentire, pur con senso unico alternato nel tratto, il superamento della frana e il ripristino del collegamento tra i Comuni interessati - spiega Zotta -. Una valutazione che spero sia praticabile alla luce dell'enorme difficoltà che stanno vivendo i cittadini di quelle zone. La Città metropolitana di Roma, vicina ai Comuni che sono stati colpiti duramente dalle condizioni metereologiche di queste settimane, lavora con azioni concrete e tempestive".(Com)