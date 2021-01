Conti pubblici: Gelmini (FI), disponibili a valutare voto favorevole su scostamento bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Studio24", su RaiNews24, ha sottolineato che FI "deciderà con il centrodestra in merito al voto sul prossimo scostamento di bilancio. Siamo disponibili a dire 'sì' se quelle risorse - come è stato promesso - serviranno per gli autonomi, per i non garantiti, per i commercianti, per i professionisti, per il comparto dello sci e del turismo". La parlamentare ha, poi, proseguito: "Noi siamo disponibili a valutare un voto favorevole. Si può essere responsabili anche dai banchi dell’opposizione, ma restiamo distanti da una maggioranza lontanissima dalle nostre visioni politiche". (Rin)