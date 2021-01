Energia: Ulgiati (Ugl Chimici), oil and gas è guidato verso il capolinea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario nazionale ha poi sottolineato che dal Piano nazionale di ripresa e resilienza “si evince l’esclusione dal finanziamento del Recovery plan il progetto di Ravenna per la cattura e il riutilizzo della CO2”, che prevedeva anche la produzione dell’idrogeno blu. “Nel lungo periodo tale presupposto favorirebbe l’incremento delle fonti rinnovabili e della filiera dell’idrogeno verde”, ha affermato Ulgiati, ricordando che il comparto dell’oil and gas ha tradizionalmente generato valore ed è ancora in grado di farlo contribuendo con la produzione del gas naturale alla transizione energetica. “Si ritiene sia necessario un intervento da parte del governo sul citato piano affinché siano indirizzate adeguate risorse per sviluppare nuovi progetti nel settore e per togliere il divieto annunciato sulle proprie operazioni: l’incertezza e la dannosa condizione di stallo in cui si trova il settore energetico è frutto di uno scontro di posizioni contrapposte e diffidenti le une contro le altre, e serve un dibattito che renda più partecipativo il processo decisionale”, ha concluso, ribadendo la necessità di sostenere la filiera energetica per un modello di sviluppo sostenibile. (Com)