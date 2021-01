Asia-Pacifico: Giappone elogia piano britannico per l'invio di una portaerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa del Giappone, Nobuo Kishi, ha commentato positivamente l'annuncio da parte del Regno Unito di un piano per l'invio di una portaerei e del suo gruppo da battaglia nel Pacifico Occidentale, in risposta al crescente attivismo militare della Cina nella regione. Nel corso di una videoconferenza con il suo omologo britannico Ben Wallace, nella giornata di ieri, Kishi ha dichiarato che il Giappone collaborerà col Regno Unito per agevolare l'invio del gruppo da battaglia, che sarà guidato dalla portaerei britannica Queen Elizabeth. La portaerei, entrata in servizio nel 2017, è la nave da guerra più grande in dotazione alla Marina militare britannica, con un dislocamento di 65mila tonnellate e una lunghezza di 280 metri. Secondo l'agenzia di stampa giapponese "Kyodo", durante la sua permanenza nel Pacifico la portaerei britannica prenderà parte a manovre con unità delle Forze marittime di autodifesa giapponesi e della Marina statunitense. (Git)