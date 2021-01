Governo: Lupi (Nci), spettacolo indecente meglio il voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spettacolo che sta dando questo governo dimostra che "non aveva una ragione, né un progetto politico per stare insieme: è chiaro che se Conte dovesse trovare qualche cosiddetto 'costruttrore' al Senato, sarebbe una maggioranza solo numerica senza visione, proposte e soluzioni per guidare il Paese". Lo afferma in una nota il presidente di Noi con l'Italia e vicepresidente del gruppo Misto alla Camera, Maurizio Lupi. "Il rischio concreto di sprecare i 209 miliardi del Recovery diventerebbe una realtà. Non si crea lavoro con l'assistenzialismo di Stato, ma sostenendo le imprese e progettando il futuro, a partire da infrastrutture e innovazione e scuola. Se non c'è una maggioranza forte e coesa che sostenga un governo autorevole in Parlamento - conclude - meglio andare al voto quanto prima". (Com)