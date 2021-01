Cinema Palazzo: Peciola (Liberare Roma), 6 mesi di carcere per difesa bene comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sei mesi di carcere per aver difeso un bene comune, il Cinema Palazzo. E' questa la richiesta dei Pm per i compagni e le compagne che in occasione dei tentativi di sgombero del 2011 misero al centro l'interesse pubblico contro la speculazione privata". Lo dichiara, in una nota, Gianluca Peciola di Liberare Roma. "La richiesta del pm al collegio della seconda sezione penale del Tribunale di Roma riguarda Marco Miccoli, Sabina Guzzanti, Andrea Alzetta, Fabiano Rosario, Nunzio d'Erme, Simona Panzino, Stefano Zarlenga, Guido Farinelli, Fulvio Molena, Ilenya Caleo, Ciro Colonna e Francesco Raparelli - aggiunge Peciola -. Nel nostro Paese il conflitto, la disobbedienza, rischiano da tempo di essere annoverati tra problemi di ordine pubblico, dentro il grande malinteso ideologico della sicurezza. Qui siamo al paradosso: chi si oppone alla speculazione e al malaffare, passa dalla parte dell'imputato. La politica tutta, quella che ha ancora a cuore lo Stato di diritto deve intervenire, perchè questi compagni e compagne non restino soli, perchè non si compia uno scempio costituzionale, perchè difendere i beni comuni diventi progetto di società non oggetto di reato. Fermateli prima che dalla farsa, tutto questo diventi tragedia per la democrazia. Solidarietà ai compagni e alle compagne sotto processo", conclude Peciola.(Com)