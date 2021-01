Municipio Roma II: presidente Movimento cittadino, tram 2 sospeso e bus stracolmi, intervenire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da fine novembre il servizio del tram 2 è stato sospeso da Atac a tempo indeterminato per la mancanza dei fondi necessari alla manutenzione dei binari. Roma Capitale, infatti, non ha stanziato le risorse necessarie per mettere in sicurezza e ammodernare l'infrastruttura, neanche dopo il deragliamento del tram del 2 giugno 2019 a piazza dei Carracci". Lo dichiara in una nota Francesco De Salazar, presidente del Movimento cittadino Municipio 2. "A differenza di quanto afferma la Raggi - spiega - che dice di voler potenziare e implementare il trasporto in superficie su ferro della città, dopo oltre due mesi di stop, gli utenti della linea 2 continuano a viaggiare stipati su bus in cui il rispetto del distanziamento necessario al fine di contenere il contagio Covid è utopia. Raggi intervenga immediatamente: disponga le risorse per installare nuove rotaie, realizzare nuovi impianti anti-stridio e sistemi antivibranti per garantire al contempo sia la ripresa in sicurezza del servizio tram che la tutela di chi risiede negli edifici a ridosso della tramvia. Bisogna porre fine a questo braccio di ferro tra Atac e Roma Capitale, la Raggi intervenga in tempi veloci non possono essere sempre i cittadini a farne le spese".(Com)