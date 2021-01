Grecia: premier Mitsotakis rivendica successo in gestione Covid, "riapertura graduale dell'economia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti politici della Grecia possono non concordare sulle proposte politiche ma è impossibile avere divergenze di opinioni sui fatti, ovvero sul quadro reale di oggi nel Paese dopo dieci mesi di pandemia. Lo ha affermato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, in apertura del dibattito in Parlamento. Mitsotakis ha illustrato una mappa redatta dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) sulla pandemia del Covid-19, nella quale "gli unici due Paesi che non sono segnati in rosso e che hanno alcune aree verdi sono Grecia e Finlandia". "Il nostro Paese è al 21mo posto, al quinto per minor numero di morti da coronavirus tra i Paesi europei", ha dichiarato il premier rivendicando il successo del governo nell'affrontare la seconda ondata del Covid-19 in particolare "per la decisione politica di imporre una serrata più stringente nelle ultime due settimane". (segue) (Gra)