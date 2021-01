Grecia: premier Mitsotakis rivendica successo in gestione Covid, "riapertura graduale dell'economia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il premier greco, il governo ha assicurato anche il sostegno ai settori colpiti dalle conseguenze economiche delle restrizioni per contenere il virus: "Dal primo momento abbiamo agito affinché nessuno venisse lasciato non protetto. Abbiamo dato 24 miliardi di euro nel 2020, ovvero quasi il 15 per cento del Pil", ha dichiarato Mitsotakis. "Ogni mese la serrata costa all'economia della Grecia 3 miliardi di euro", ha riconosciuto il capo del governo annunciando che "è tempo di prendere gradualmente il rischio di riaprire l'economia, fintanto che gli esperti sono favorevoli a questo scenario". (Gra)