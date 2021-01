Governo: Monti, fiducia? Dovrò prima ascoltare le parole di Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì prossimo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, chiederà la fiducia in Senato, "per determinare la mia condotta ho bisogno di ascoltare con attenzione ciò che dirà il presidente del Consiglio in ordine soprattutto ai programmi del governo". Lo ha chiarito l'ex premier e senatore a vita, Mario Monti, in un'intervista a InBlu radio. Quanto alla crisi di governo, "sono cose incomprensibili - ha aggiunto Monti - in un Paese normale e meno teatrale. Sono cose che inducono sempre alla diffidenza il resto dell'Europa e del mondo quando guardano l'Italia". Monti ha quindi chiosato: "Da questo punto di vista non riusciamo a diventare adulti. Cambiano i protagonisti ma il chiasso adolescenziale unito alle manovre sotto traccia continuano". (Rin)