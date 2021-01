Friuli-Venezia Giulia: Amendola-Patuanelli, vittoria su accise dopo anni duro lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di giustizia europea dà ragione all’Italia: i prezzi agevolati su gasolio e benzina non violano le norme comunitarie. La sentenza pone fine alla procedura d’infrazione aperta ormai già da dodici anni, periodo in cui le autorità italiane hanno sempre sostenuto che il meccanismo istituito dalla legge regionale che prevede lo sconto sul prezzo del carburante per residenti del Friuli Venezia Giulia rappresenti un vantaggio per i consumatori senza violare il diritto dell’Unione sulla tassazione dell’energia. La riduzione sul prezzo dei carburanti fu introdotta infatti per scoraggiare il ‘pendolarismo del pieno’ verso la Slovenia e salvaguardare così il comparto dei distributori locali. Ora la Corte ha stabilito che il sistema di contribuzione non rappresenti una riduzione delle accise come invece sostenuto dalla Commissione. (segue) (Res)