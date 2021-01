Friuli-Venezia Giulia: Amendola-Patuanelli, vittoria su accise dopo anni duro lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La sentenza dei giudici Ue cancella il rischio per l’Italia di incorrere in sanzioni. Abbiamo sostenuto questa battaglia portata avanti con tenacia per anni dalla giunta Serracchiani e in seguito dall’attuale giunta regionale – commenta il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola –. Ora possiamo tirare finalmente un sospiro di sollievo insieme ai cittadini del Friuli-Venezia Giulia: il carburante agevolato è blindato grazie all’intenso lavoro della Regione, dell’Avvocatura dello Stato, del ministero dell’Economia e delle finanze e della Struttura di missione per le procedure d’infrazione oggi guidata dal professor Massimo Condinanzi. Si tratta indubbiamente di un importante risultato per il Governo italiano, frutto della proficua collaborazione tra le autorità interessate. Attendiamo ora l’archiviazione formale della procedura d’infrazione”. “Si chiude finalmente una lunga vertenza grazie al lavoro compatto delle istituzioni – aggiunge il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli -. Ringrazio il ministro Amendola per l’ottimo supporto e per il risultato ottenuto dopo anni di incertezza”. (Res)