Urbanistica: al via ripianificazione Piano particolareggiato Case rosse per servizi e opere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo soddisfatti di questo traguardo perché si tratta di un lavoro intenso e complesso che ha coinvolto l'assessorato all'Urbanistica, gli uffici, la Commissione Urbanistica e il municipio in questi anni. È fondamentale che anche questi quartieri della nostra città, sorti decenni fa in aree ex abusive, siano dotati di tutte le infrastrutture, le strade, i servizi necessari per la vita dei cittadini. Grazie a questo lavoro finalmente potremo raggiungere l'obiettivo", dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Si tratta di un lavoro lungo e complesso condotto in sinergia con il territorio e la Commissione Urbanistica, reso possibile grazie all'impegno degli uffici e al prezioso apporto di Risorse per Roma. Un lavoro pensato guardando a chi questi luoghi li vive. E' per questo che sono state individuate le opere pubbliche prioritarie fondamentali al consolidamento di una identità locale e di comunità. La dimensione del quartiere Case Rosse consente di indicare anche una strada per aggiornare gli strumenti di pianificazione osservando le trasformazioni e aggiornando il PRG. Finalmente sarà possibile garantire ai cittadini che vivono a Case Rosse una visione unitaria del loro quartiere garantendo la possibilità di usufruire dei servizi necessari, di verde e spazi pubblici, di un sistema viario ben organizzato, un nucleo urbano in cui tutto realmente raggiungibile facilmente e a piedi", sottolinea l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori. (Com)