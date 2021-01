Roma: le mani dei clan nei locali di Trastevere, 11 indagati e fra questi boss amico di Riina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una strategia di penetrazione del tessuto economico di Roma nell'interesse di "Cosa Nostra" è stata fermata con l'operazione odierna dei carabinieri del Ros denominata Gerione con la quale 11 persone sono state arrestate perché ritenuti responsabili di trasferimento fraudolento di valori, bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio, reati commessi per agevolare l'associazione mafiosa "Cosa Nostra". L'indagine è stata avviata nel novembre del 2018 a seguito della confisca di beni del Tribunale di Palermo per 15 milioni di euro eseguita a carico del palermitano Francesco Paolo Maniscalco. L'indagato, che a partire dal 1992, prima di tornare a Palermo, ha vissuto a Roma per oltre 17 anni, è stato la figura centrale dell'indagine: figlio di un soggetto contiguo alla famiglia palermitana di Corso dei Mille, è risultato socio occulto delle attività commerciali emerse. Uomo di fiducia di Giuseppe Salvatore Riina (figlio del defunto Totò), è stato condannato definitivamente per partecipazione ad associazione mafiosa, nonché per la rapina multimiliardaria alla sede palermitana della "Sicilcassa" del 1991. Parte della refurtiva, destinata a "Cosa Nostra", è stata fatta fondere in lingotti d'oro e distribuita, su ordine di Totò Riina, agli esponenti di vertice dei vari mandamenti di Palermo. (segue) (Rer)