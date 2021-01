Roma: le mani dei clan nei locali di Trastevere, 11 indagati e fra questi boss amico di Riina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'inchiesta sono inoltre emerse le figure di Antonina Pulea e Federica Rubino, moglie e figlia di Benedetto Rubino, in quanto coinvolte, la prima, nella vendita di dipinti e preziosi di provenienza illecita, il cui ricavato è stato reimpiegato per avviare le attività commerciali a Trastevere, la seconda, nella bancarotta in qualità di amministratore della "Sicilia e Duci". Gli approfondimenti investigativi, hanno permesso accertare che i dipinti oggetto di compravendita illecita erano stati rubati negli anni '90. Citati dagli inquirenti anche Salvatore Cillari, i cui congiunti sono stati esponenti di rilievo del mandamento mafioso palermitano di Porta Nuova, socio occulto e finanziatore della "Sicilia e Duci" e di Giovanna Citarella, autrice di versamenti in contanti a favore della "Sicilia e Duci srl" per circa 91 mila euro serviti per far "decollare" l'attività imprenditoriale. Sottolineata anche la figura di Luca Imperatori, imprenditore di Formello (Rm) e Roberta Rubino (figlia di Benedetto) responsabili di aver concorso nell'occultamento della provenienza illecita dei beni sottratti alla "Sicilia e Duci srl", nonché Marco Rubino (figlio di Salvatore), intestatario fittizio di società controllate dagli indagati principali. I provvedimenti si collocano in una più ampia strategia di contrasto all'infiltrazione mafiosa nel Lazio e nella capitale, condotta dal Raggruppamento operativo speciale carabinieri e coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma – Direzione distrettuale antimafia. (Rer)