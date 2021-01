Francia: ministro Salute, ad oggi aperti 833 centri vaccinazione Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi in Francia sono stati aperti 833 centri dove poter effettuare il vaccino contro il coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Olivier Veran, durante una visita in uno dei centri a Troyes. "Le nostre cifre di vaccinazione non hanno assolutamente nulla da invidiare a quelle dei nostri vicini", ha detto Veran. "Raggiungeremo un milione di vaccinati a fine febbraio, forse anche di più ha aggiunto il ministro, spiegando che a fine febbraio il numero totale di vaccinati potrebbe raggiungere i 4 milioni", ha aggiunto il ministro.(Frp)