Bulgaria: previsioni Unicredit, lenta ripresa economica nel 2021

- L'economia bulgara vedrà una lenta ripresa subito dopo i primi mesi dell'anno in corso. Sono le previsioni dell'istituto bancario Unicredit Bulbank, secondo quanto riporta il sito "Novinite". L'economia della Bulgaria ha visto una contrazione nell'ultimo trimestre del 2020. Gli analisti vedono una migliore tendenza del Prodotto interno lordo (Pil) a partire da marzo contando in un allentamento delle misure contro la diffusione del Covid-19. "Ci aspettiamo che il Pil cresca in modo significativo nel primo trimestre del 2021 perché l'impatto immediato della pandemia sull'economia perderà la sua presa e l'ulteriore attuazione degli stimoli finanziari garantirà il supporto aggiuntivo necessario", ritengono gli esperti nell'analisi trimestrale condotta sull'area dell'Europa centrale e orientale. (segue) (Seb)