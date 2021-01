Bulgaria: previsioni Unicredit, lenta ripresa economica nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'andamento del business dei settori maggiormente colpiti dal coronavirus, UniCredit Bulbank prevede che nel turismo e in settori ad esso connessi l'attività rimarrà bassa, in quanto "gli effetti positivi della vaccinazione avranno bisogno di tempo per manifestarsi". Questo indurrà molte persone a mostrare ancora cautela e mantenere le distanze fisiche nell'estate e nell'autunno del 2021. Il ritmo del processo di ripresa nell'economia dipenderà dall'efficacia della campagna di vaccinazione, afferma l'analisi. Riguardo all'intera regione, gli esperti prevedono una ripresa parziale del Pil di circa il 2,7 per cento quest'anno. Secondo le stime, la ripresa nei prossimi 12 mesi sarà lenta e i primi risultati saranno evidenti nel 2022 e nel 2023 con una crescita prevista del 4-5 per cento. "Ci aspettiamo che il Pil raggiunga i livelli pre-crisi nella seconda metà del 2021", hanno osservato gli esperti. (Seb)