Covid: Fontana, Lombardia verso zona rossa, ma non lo merita (2)

- Il presidente della Lombardia contesta “come vengono fatti i conti nella valutazione dei parametri”, che secondo lui “va rivista, perché oggettivamente noi siamo in una fase in cui stiamo migliorando i numeri e oggettivamente c'è il rischio che si entri nella zona rossa”. “Il problema vero - ha aggiunto Fontana - è che questo conteggio dell'Rt è una cosa innanzitutto estremamente opinabile e soprattutto si riferisce a dati vecchi e quindi se c'è stata un'evoluzione, di questa evoluzione non si tiene conto”. “Queste sono le critiche che ho sostenuto adesso parlando con Speranza, a cui ho detto di riguardare”, ha spiegato infine il governatore, facendo sapere che il ministro della Speranza gli ha “detto che farà fare ancora dei controlli, che chiamerà il comitato tecnico per rivalutare la situazione”.(Rem)