Pa: Dadone, molto soddisfatta per ripresa concorsi pubblici in Italia

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, dichiara di essere "molto soddisfatta della ripresa, sebbene con sessioni ridotte, dei concorsi pubblici in tutta Italia. Ho fortemente voluto - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - che questa misura fosse introdotta nel Consiglio dei ministri di ieri sera perché fondamentale per sostenere la macchina amministrativa e continuare il necessario ricambio generazionale che ho innescato sin dall’inizio del mio mandato". Secondo Dadone, "la ripresa dei concorsi pubblici permette allo Stato di rafforzarsi, grazie all’ingresso di nuove forze e competenze che saranno decisive per gestire al meglio le risorse che arriveranno con il Recovery fund e sostenere la ripresa del Paese. Si tratta inoltre di un forte segnale di sicurezza verso i cittadini, sia per coloro che ambiscono a lavorare nella macchina pubblica sia per coloro che da utenti potranno usufruire di una Pa più strutturata ed efficiente". Il ministro aggiunge: "Il Paese non poteva permettersi di tenere più a lungo fermi i concorsi. Con il nuovo dpcm, dal 15 febbraio sarà possibile svolgere le prove dei concorsi che prevedano la partecipazione massima di 30 persone per sessione, una misura per garantire la massima sicurezza, e sempre rispettando le previsioni del Cts (Comitato tecnico-scientifico). Continuerà comunque ad essere possibile lo svolgimento delle prove in modalità a distanza e da remoto. Nonostante la pandemia, stiamo cercando di smuovere la macchina dello Stato e portare avanti quel processo di rinnovamento grazie anche all’inserimento di nuove forze e competenze, alla digitalizzazione e all’introduzione di nuove modalità di lavoro. Tutto questo - conclude Dadone - per andare incontro alle esigenze di cittadini e imprese, garantendo assistenza e servizi efficienti". (Rin)