Milano: albero cade su rete elettrica mentre passa tram, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un albero è parzialmente caduto sui fili delle rete elettrica in via Giovanni Pascoli, zona Città Studi, mentre transitava un tram della linea 33. La grande pianta del filare che costeggia i binari non ha fortunatamente colpito il mezzo dell’Atm, che tuttavia non ha potuto proseguire la marcia in direzione di viale Romagna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco al lavoro per rimuovere la pianta. Non risultano esserci feriti tra il conducente e i pochi passeggeri a bordo del tram.(Rem)