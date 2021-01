Italia-Usa: ambasciatore Eisenberg, Paesi più uniti che mai sotto l’egida della democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Stati Uniti oggi sono più uniti che mai insieme sotto l’egida della democrazia, soprattutto in tempi di crisi come quello che stiamo vivendo. Lo ha dichiarato l’ambasciatore statunitense a Roma, Lewis Eisenberg, in un video messaggio pubblicato sulla pagina Facebook dell’ambasciata in occasione della fine del suo mandato. “Italia e Stati Uniti condividono una lunga storia di libertà, democrazia, diritti umani e stato di diritto. Siamo uniti soprattutto in tempi di crisi. Sappiamo che i nostri Paesi sono più forti quando lavoriamo su obiettivi comuni, e lo dimostreremo ancora contro questa pandemia”, ha affermato Eisenberg. “In questi anni ho incontrato diverse volte il presidente (Sergio) Mattarella, uomo che ammiro molto e la cui forte leadership è stata fondamentale soprattutto in questo periodo. Ho incontrato membri di governo, di partito, intellettuali, scienziati per scambiare opinioni, imparare qualcosa da loro. L’Italia brilla come una luce nella storia. Sono fiero di passare la leadership dell’ambasciata al mio vice Tom Smitham, che assumerà incarico di incaricato di affari alla mia partenza”, ha concluso. (Res)