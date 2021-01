Clima: Spagna secondo Paese del G20 per riduzione emissioni di carbonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019 la Spagna ha ridotto l'intensità delle sue emissioni di carbonio del 6,5 per cento, risultando il secondo Paese del G20 dietro la Germania (6,6 per cento). È quanto emerge dall'ultimo rapporto di "PwC", la più grande società di consulenza di servizi professionali del mondo nel quale si evidenzia che con questo trend gli obiettivi dell'accordo di Parigi sembrano essere sempre più lontani. Per limitare il riscaldamento a 1,5 gradi centigradi, infatti, questo tasso di riduzione delle emissioni globali dovrebbe essere moltiplicato per cinque per raggiungere l'11,7 per cento all'anno. "Pwc" ha evidenziato che la riduzione dell'uso del carbone nelle centrali termiche, in gran parte sostituita dall'aumento del consumo di gas naturale negli impianti a ciclo combinato, spiega la riduzione dell'intensità delle emissioni in Spagna. Tra le principali conclusioni dello studio vi è che, nel 2019, i combustibili fossili hanno continuato ad essere i protagonisti del mix energetico, rappresentando il 57 per cento del consumo di gas naturale e di petrolio. Analogamente, le emissioni di CO2 legate all'energia sono aumentate dello 0,5 per cento, mentre il consumo globale di energia è cresciuto dell'1,3 per cento. Il rapporto evidenzia, infine, che i programmi di ripresa post-pandemica e i pacchetti di stimolo promossi in tutto il mondo rappresentano un'opportunità per creare sistemi energetici più sicuri e sostenibili, generando occupazione in questo campo e sviluppando una trasformazione su larga scala dei modelli di produzione.(Spm)