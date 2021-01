Polonia: Fondo di sviluppo prevede ripresa economica nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà un anno di ripresa economica per la Polonia dopo la pandemia, tra il 2021 e il 2023 la crescita media annua del Pil può raggiungere il 4-5 per cento. Lo ha reso noto il presidente del Fondo polacco di sviluppo (Pfr), Pawel Borys, al quotidiano "Dziennik gazeta prawna", specificando che nel caso in cui le restrizioni dovessero durare più a lungo l'incremento potrebbe scendere al 2-3 per cento. Il Fondo polacco nota tuttavia anche che "l'export va bene, i consumi sono stabili e dovrebbero aumentare circa del 4 per cento; gli investimenti prevedono un aumento del 3 per cento con un ulteriore aumento se iniziano anche gli investimenti pubblici" e sottolinea che al momento la priorità è solo quella di prevenire lo scoppio di una ulteriore ondata di contagi come sta avvenendo nel Regno Unito. Borys ha anche auspicato il concretizzarsi di un contesto di inflazione inferiore, avanzo commerciale molto elevato e tendenza al consolidamento delle finanze pubbliche; in questo modo dal 2022 si dovrebbe già osservare una diminuzione del debito rispetto al Pil. Se ciò avverrà, conclude il presidente di Pfr, saremo il primo Paese a tornare a un livello di Pil reale entro la metà dell'anno, molti altri invece dovranno attendere un anno o due. (Vap)