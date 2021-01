Energia: premier ucraino, prezzi gas diminuiranno in primavera-estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi del gas in Ucraina diminuiranno nel periodo fra la primavera e l’estate. Lo ha detto il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, nel corso di un intervento televisivo. "Le mie stime sono che il prezzo scenderà in primavera e in estate. Questa è una stima tradizionale che si è formata nelle borse mondiali nel corso degli anni", ha detto il premier, secondo cui il governo stabilirà sta lavorando per stabilire il prezzo del gas per i consumatori annualmente. "L'azienda statale Naftogaz e altri fornitori di gas calcoleranno il prezzo dei loro prodotti annuali e offriranno agli ucraini un prezzo fisso", ha detto Shmyhal. Secondo il premier, nell'autunno dello scorso anno, decine di migliaia di ucraini hanno già firmato contratti annuali per la fornitura di gas al prezzo di 4,70 grivnie (0,13 centesimi di euro) al metro cubo, un principio valido nella maggior parte dei Paesi europei. "Vogliamo che la tariffa di distribuzione sia equa per tutte le persone. Per questo, ci sono meccanismi ben sviluppati e i legislatori in Parlamento sono pronti a sostenere quest’iniziativa", ha sottolineato il premier. (Rum)