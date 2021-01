Russia-Italia: ambasciatore Terracciano, Gaidar forum offre possibilità riflessione su mondo post-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La drammaticità di questa crisi impone un ripensamento in termini di sostenibilità delle strategie di crescita, il rafforzamento della cooperazione internazionale e la transizione verso modelli economici più resilienti e inclusivi. Dobbiamo avere la lungimiranza e il coraggio di cogliere l'opportunità storica che abbiamo di fronte: quella di ridefinire l'agenda internazionale ancorandola a priorità strategiche quali l'ecologia, lo sviluppo sostenibile, la lotta alla povertà e alle disuguaglianze, l'innovazione e la digitalizzazione. La tempestività e l'efficacia con cui sapremo reagire a questa sfida saranno determinanti, cosi come la consapevolezza che solo cooperando potremo affrontarla con successo", ha aggiunto il diplomatico. "L'Italia, nel 2021, in qualità di presidenza del G20 e copresidenza della COP26 in partnership con il Regno Unito, svolgerà un ruolo di primo piano in questo processo e farà il possibile per assicurare che la ripresa economica inneschi questo cambiamento, che dovrà investire tutti i settori - a partire da quello sanitario – ed essere a beneficio di tutti - a partire dai più vulnerabili -, all'interno della cornice obbligata di una cooperazione multilaterale ancora più intensa. Nell'ambito delle priorità indicate nel programma italiano del G20 e della COP 26, riteniamo che sia di fondamentale importanza favorire una maggiore partecipazione ed inclusione delle nuove generazioni nella discussione di queste tematiche e di questi obiettivi, dal momento che saranno i giovani di oggi a subire il maggiore impatto del cambiamento climatico e degli squilibri sociali ed economici mondiali", ha affermato inoltre l'ambasciatore italiano. (segue) (Rum)