Russia-Italia: ambasciatore Terracciano, Gaidar forum offre possibilità riflessione su mondo post-Covid (3)

- "Lo svolgimento della 17ma sessione del Consiglio italo-russo per la cooperazione economica, industriale e finanziaria lo scorso ottobre a Mosca, e gli incontri a margine del ministro degli Esteri Di Maio con il ministro Lavrov e con il ministro del Commercio e dell'Industria Manturov, ne sono la testimonianza più recente", ha aggiunto Terracciano. "Nuovi progetti congiunti ad alto contenuto tecnologico e limitato impatto ambientale andranno ad unirsi ai numerosi già esistenti, ad esempio, quelli realizzati dalle aziende italiane Een nel settore dell'energia eolica o Danieli, in collaborazione con il partner russo Omk, nel settore siderurgico. La partecipazione dell'Italia come Paese partner alla fiera "Innoprom" a Ekaterinburg il prossimo luglio rappresenterà un'importante occasione per valorizzare e sviluppare nuove sinergie. All'esordio di una ripartenza che si preannuncia complessa, in uno scenario non scevro da preoccupazioni, è da questi presupposti positivi che dobbiamo muovere nella direzione di un rafforzamento della partnership tra i nostri due Paesi", ha concluso l'ambasciatore. (Rum)