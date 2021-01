Ristori: Confcommercio Milano, 27 per cento imprese non li ha ancora ricevuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 27 per cento delle imprese di pubblico esercizio di Milano, Lodi, Monza e Brianza non ha ancora ricevuto i contributi dei decreti Natale e Ristori, mentre il loro fatturato nell'ultimo mese 2020 è sceso del 71 per cento rispetto al dicembre del 2019. Una situazione così difficile, che quattro commercianti ritengono la propria attività a rischio chiusura. È quanto emerge dal sondaggio realizzato fra mercoledì e giovedì da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza con Epam (l'associazione dei pubblici esercizi), a cui hanno risposto 407 imprese del settore (quelle di Milano città e hinterland rappresentano il 67 per cento del totale, quelle fino a cinque addetti il 70 per cento del totale). Dai risultati, elaborati dall'Ufficio studi di Confcommercio, risulta che le perdite maggiori le hanno subite i bar-locali più attivi la sera e i ristoranti: -77 e -76 per cento. A Milano città i pubblici esercizi hanno perso a dicembre il 75 per cento del volume di affari (Lodi il 69 per cento, hinterland milanese il 66 per cento, Monza Brianza il 64 per cento). Nei pubblici esercizi si alza così notevolmente, dal 67 all'86 per cento, la quota di operatori che ritiene la propria attività a rischio chiusura (il confronto è con le risposte della categoria date in un sondaggio effettuato a settembre): il 91 per cento a Milano città (Lodi 86 per cento, hinterland milanese e Monza Brianza l'81 per cento). Infine il dato sui contributi dei decreti Natale e Ristori, che sono giunti al 73 per cento delle imprese. Il 27 per cento non li ha ancora ricevuti (quota che sale al 29 per cento per ristoranti e pizzerie). "I dati – afferma Lino Stoppani, presidente di Epam (associazione pubblici esercizi Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza) e Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi Confcommercio) - evidenziano ancora una volta le grandi difficoltà del settore, danneggiato dall'evoluzione della pandemia che trasferisce danni aggiuntivi a un comparto letteralmente al collasso, mettendo a rischio il modello del pubblico esercizio italiano, diffuso e qualificato". (com)