Roma: Figliomeni (Fd'I), presidente Municipio V chiarisca accuse a dipendenti

- "Siamo molto preoccupati in merito alle accuse che il presidente del municipio di Roma V Boccuzzi ha lanciato sui rapporti con i suoi uffici". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vicepresidente dell'Assemblea capitolina. "Il presidente del municipio di Roma V - riporta Figliomeni - ha sostenuto che 'siamo esautorati dal potere reale degli uffici. Qui non comando io, comanda la pubblica amministrazione che sta qua da trent'anni. Non abbiamo il potere nemmeno di controllare il loro operato'. Riteniamo che, dopo queste farneticanti dichiarazioni - continua Figliomeni -, sia assolutamente doveroso specificare le infamanti accuse rivolgendosi agli organi competenti qualora ci fossero dei presupposti, oppure prendere atto della propria assoluta incapacità e, dopo aver chiesto scusa pubblicamente, dimettersi immediatamente - aggiunge Figliomeni -. All'inizio del mandato i 5 Stelle accusavano le precedenti amministrazioni, adesso questi geni della politica che peraltro dovrebbero guidare l'amministrazione locale, dopo aver fatto penare i romani per cinque anni scaricano le proprie responsabilità sui lavoratori in modo subdolo. Non sarebbe il caso, invece di immaginare altre salvifiche auto candidature, di ammettere la propria conclamata incapacità e dedicarsi ad altre proprie occupazioni dove non si fanno danni ai cittadini?", conclude Figliomeni.(Com)