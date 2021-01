Polonia: cancelleria premier, il sistema di vaccinazione sta funzionando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora in Polonia sono stati eseguite 400 mila vaccinazioni contro il Covid-19, di cui oltre 40 mila nella sola giornata di ieri, questa settimana raggiungeremo le oltre 250 mila persone vaccinate e nei prossimi giorni 330 mila; questi dati dimostrano l'efficienza è il funzionamento del programma di immunizzazione polacco. Lo ha reso noto il capo della cancelleria del premier e plenipotenziario del governo polacco per la vaccinazione, Michal Dworczyk, parlando all'agenzia di stampa "Pap" e aggiungendo che nelle prossime settimane il numero di vaccini depositato nei magazzini dell'Agenzia per le riserve di materiali (Arm) sarà lentamente ridotto proprio sulla base del funzionamento del sistema. Dworczyk ha specificato che fino ad ora il modello di deposito del 50 per cento dei vaccini arrivati in Polonia è stato molto conservativo in modo tale da garantire la somministrazione della seconda dose a chi ha ricevuto la prima. Anche il ministro della Salute di Varsavia, Adam Niedzielski, ha commentato i risultati del sistema di immunizzazione affermando che i numeri raggiunti fino ad oggi rappresentano un grande progresso rispetto alla settimana scorsa e che i pazienti raggiunti sono destinati a crescere ulteriormente poiché sono in programma campagne di vaccinazione di massa.(Vap)