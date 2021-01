Malta: Istituto italiano di cultura, Valletta International Baroque Festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il concerto musica da camera del barocco napoletano eseguito dall’Abchordis Ensemble inaugura questa sera alle 19:30 la serie di concerti italiani all’edizione 2021 del Valletta Baroque Festival (15-24 gennaio 2021), resi possibili dalla collaborazione e dal sostegno dell’Istituto italiano di cultura. Lo riferisce la Farnesina tramite il proprio portale istituzionale. In programma musiche di Nicola Fiorenza, Aniello Santangelo, Nicola Porpora, Ferdinando Lizio e Domenico Scarlatti. Dal suo lancio nel 2013, il Valletta International Baroque Festival ha offerto al pubblico un evento unico nel suo genere con alcuni dei migliori solisti e ensemble della scena musicale barocca, divenendo un appuntamento di grande rilievo dell’offerta musicale presente a Malta. Sebbene con un programma ridotto ed in un Teatro, il Manoel, con capienza limitata per le restrizioni dovute alla pandemia, il Festival presenta anche quest’anno un programma ricco e affascinante. Oltre a Musica da Camera del Barocco Napoletano, sono previsti anche i concerti Arcangelo Corelli - Sonate per viola da gamba e basso con Andrea Buccarella e Teodoro Baù (16 gennaio), Pasticcio Handeliano con Abchordis Ensemble (16 gennaio) e Variazioni Goldberg, opera monumentale di Johann Sebastian Bach per clavicembalo consistente in un'aria con trenta variazioni che sarà eseguita da Andrea Buccarella il 17 gennaio.(Res)