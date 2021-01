La Spagna stanzia 20 mila euro per curare l'immagine di Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha indetto un concorso per l'assunzione di una truccatrice-parrucchiera per curare l'immagine del primo ministro, Pedro Sanchez, e di qualsiasi altro ministro, ministra o funzionario che compaia nella sala stampa del palazzo della Moncloa (sede della presidenza del governo). La notizia è stata diffusa con toni polemici dal quotidiano conservatore "Abc"."La corretta immagine pubblica negli interventi di coloro che compaiono in pubblico richiede che alcuni servizi di immagine abituali nel mondo audiovisivo vengano regolarmente svolti", è quanto si legge nel bando per giustificare la voce di spesa il cui valore è di 19.541 euro all'anno, estendibile a 80.750 euro in quattro anni. Il contratto dovrebbe entrare in vigore il primo marzo, e si stima che per tutto l'anno richiederà circa 75 sessioni a Madrid e cinque fuori Madrid. Il prezzo massimo per ogni sessione è stato fissato a 229 euro per le sessioni quelle nella capitale e 459 euro nel resto della Spagna. Uno dei requisiti del contratto è quello di presentare la prova di una precedente esperienza nel settore audiovisivo "in particolare nei programmi televisivi o nell'assistenza a personalità, alti funzionari o dirigenti nelle loro apparizioni televisive".(Spm)