Roma: Scuola di formazione capitolina, disponibile online catalogo offerta formativa 2021

- E' disponibile online il catalogo aggiornato della Scuola di formazione capitolina, "nata per diventare sempre più un punto di riferimento per la Pubblica amministrazione mediante l'offerta di nuove opportunità di aggiornamento e crescita professionale per i dipendenti pubblici". Lo comunica in una nota il Campidoglio. I 56 moduli attualmente previsti dal catalogo, tra corsi e seminari specialistici, fanno capo a sei diverse aree tematiche d'approfondimento: innovazione e digitalizzazione, gestione dei processi e dei servizi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy, progetti speciali. Nei prossimi mesi, l'offerta formativa si arricchirà di altri corsi, soprattutto in riferimento all'area tematica della prevenzione della corruzione. (segue) (Com)