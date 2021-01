Roma: Scuola di formazione capitolina, disponibile online catalogo offerta formativa 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il personale di Roma Capitale è una squadra al servizio della città: per valorizzarla, abbiamo investito sulla creazione della Scuola di Formazione Capitolina, che stiamo strutturando giorno dopo giorno con un'offerta formativa sempre aggiornata, rispondente alle esigenze concrete poste dal territorio nell'ottica di un miglioramento dei servizi erogati al cittadino", afferma in una nota la sindaca di Roma Virginia Raggi. L'offerta formativa – che lo scorso anno ha coinvolto circa 26.000 utenti – è organizzata anche in collaborazione con altri Enti e si vale del supporto di un albo di docenti esterni, quali professori universitari, avvocati, magistrati, dirigenti della Pubblica amministrazione ed esperti qualificati. (segue) (Com)