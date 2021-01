Energia: Germania, autorizzata estensione lavori Nord stream 2 sino a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia marittima e idrografica federale tedesca ha annunciato che sta estendendo a maggio l'autorizzazione per i lavori di posa delle condotte per la costruzione del gasdotto Nord Stream 2. "L'Agenzia ha rilasciato un permesso al Nord Stream 2 per condurre lavori di posa del gasdotto e completare il restringimento del gasdotto nella zona economica esclusiva della Germania su un'area di circa 16,5 e 13,9 chilometri nel periodo tra la fine di settembre e la fine di maggio", ha riferito l'agenzia in un comunicato stampa. (Geb)