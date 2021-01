Repubblica Ceca: Covid, aumento dei contagi dimezzato rispetto alla settimana scorsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando ai dati riportati sul sito web del ministero della Salute ceco si apprende che il numero di nuovi contagi attivi, fissato a 8.032 persone, si è quasi dimezzato rispetto ai valori registrati la settimana scorsa. Tuttavia il numero di morti resta più alto rispetto al mese scorsi, basti pensare che il numero simbolico di 1000 morti raggiunto solo questa settimana, nel mese di dicembre si raggiungeva nel corso di due settimane. Resta anche alta la pressione sugli ospedali anche se si registra un calo dei ricoveri a circa 7.000 pazienti, di cui 1.100 in gravi condizioni. Al momento in Repubblica Ceca l'indice di rischio antiepidemico Pes che regola le misure contro la diffusione del Covid-19 resta al quarto grado, registrando però un costante calo negli ultimi tre giorni, ma nel Paese resta in vigore il quinto livello di allerta, il più alto previsto dalle autorità.(Vap)