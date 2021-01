Verbania: biblioteca torna a Villa Maioni, domani l'apertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La biblioteca di Verbania torna nella sede storica di Villa Maioni a Pallanza. Lo fa da domani, dopo la conclusione dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza dell’edificio, nato negli anni Trenta del novecento come villa privata e adibita a biblioteca pubblica solo sul finire degli anni Settanta. I lavori hanno riguardato in particolare il consolidamento dei solai del piano terra e del piano primo, oltre che i servizi igienici di tutti e tre i piani aperti al pubblico. L'inaugurazione ufficiale è fissata per martedì 19 gennaio alle ore 11.30, con una conferenza stampa a cui parteciperanno il Sindaco Silvia Marchionini e l’Assessore alla Cultura Riccardo Brezza. (Rpi)