Turismo: Egitto, al via iniziativa per attrarre visitatori in inverno

- Il ministero del Turismo e delle antichità egiziano, Khaled al Anani, si è recato oggi ad Assuan per lanciare l’iniziativa “Trascorri il tuo inverno in Egitto”, nel tentativo di limitare le ripercussioni della pandemia Covid-19 sul settore turistico. Lo riferisce un comunicato stampa del dicastero del Turismo. Al Anani ha visionato i progetti in corso per rilanciare il settore turistico, accompagnato dal ministro per le Sovvenzioni islamiche, Mohamed Mokhtar Gomaa. Il ministro del Turismo ha incontrato anche i proprietari dei negozi turistici, spiegando che l’iniziativa mira a stimolare il settore. La campagna promozionale turistica si rivolge sia agli egiziani che agli stranieri residenti nel Paese delle piramidi. Nel quadro dell’iniziativa, il costo dei biglietti di andata e ritorno per Luxor, Assuan, Sharm el Sheik, Taba, Hurghada e Marsa Alam è passato da 2.000 a 1.500 sterline egiziane (da 105 a circa 79 euro). La campagna del ministero del Turismo prevede anche sconti negli alberghi e uno sconto del 50 per cento dei biglietti per l’ingresso nei musei e nei siti archeologici a Qena, Luxor e Assuan. (Cae)